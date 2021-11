Bolsonaro diz a sargentos da Aeronáutica: 'querem roubar nossa liberdade'

O presidente Jair Bolsonaro pediu nesta sexta-feira, 26, a sargentos da Aeronáutica que fiquem "vigilantes" sobre a situação do País. Em cerimônia de formatura dos oficiais, o chefe do Executivo voltou a dizer que há um processo de perda de liberdades no País - sem, contudo, elencar os elementos de sua tese.

"Devemos estar vigilantes, pensar no que de pior pode acontecer conosco e estar vigilantes", disse Bolsonaro em solenidade em Guaratinguetá (São Paulo) para promoção de 207 servidores da Aeronáutica à graduação de terceiro-sargento. "O que de mais importante e valioso querem nos roubar, e não é de hoje? Não é nosso ouro, nosso nióbio, nossas terras, nossa biodiversidade, nossa água ou nosso espaço. É a nossa liberdade, algo muito, mas muito mais sagrado que a nossa própria vida", acrescentou.

No auge das tensões com o Supremo Tribunal Federal (STF), Bolsonaro defendia que a Corte cassava liberdades individuais quando punia atitudes antidemocráticas de apoiadores do presidente.

Durante a cerimônia, que contou com a presença de ministros como Walter Braga Neto (Defesa) e Luiz Eduardo Ramos (Secretaria-geral da Presidência), o chefe do Executivo ainda recebeu uma homenagem chamada de "ordem dos especialistas".

