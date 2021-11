Tiririca é o deputado PL que mais vota contra o governo, aponta levantamento

No PL, futuro partido de Bolsonaro, o deputado é o que mais vota contra a orientação do governo, e consequente da própria bancada, que seguiu o Planalto em 93% das votações

Um levantamento do Radar do Congresso, do Congresso em Foco, apontou que o deputado Tiririca (PL-SP) é o principal "opositor" de Jair Bolsonaro no partido ao qual o presidente deve se filiar em breve. A plataforma, que compila e qualifica a participação de parlamentares, aponta que Tiririca é o deputado da legenda que mais vota contra as orientações do governo. Desde o início do atual mandato, o parlamentar seguiu as recomendações do Planalto em apenas 58% das vezes.

Bolsonaro deve se filiar ao partido de Tiririca no próximo dia 30. A legenda, comandada pelo ex-deputado Valdemar Costa Neto, seguiu o governo em 93% das votações, o que faz dela a segunda mais fiel a presidente – atrás apenas do PSL, que votou com o governo em 95% das vezes. O percentual de adesão do partido é o mesmo do PP, do presidente da Câmara, Arthur Lira (AL).

O deputado votou, por exemplo, contra as privatizações dos Correios e da Eletrobras, a obrigatoriedade do voto impresso, o repasse de dinheiro do Fundeb a escolas religiosas e o veto aos reajustes de servidores, entre outras medidas defendidas pelo Executivo. Mais recentemente, porém, o parlamentar deu seu voto favorável à PEC dos Precatórios, acompanhando o governo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O segundo deputado do PL que menos votou com o Planalto é o sergipano Valdevan Noventa, com fidelidade de 78%. Os demais integrantes do futuro partido do presidente votaram em mais de 90% das ocasiões de acordo com a recomendação governista.

Tags