Enquete O POVO: Você concorda com a criação de frota de ônibus exclusiva para mulheres?

A Câmara Municipal de Caucaia aprovou, na última quinta-feira, 18, em segunda discussão, um projeto de lei que busca destinar ônibus exclusivos para mulheres no município. A proposta prevê reserva de pelo menos 30% da frota ao público feminino durante os horários de pico. A matéria, agora, aguarda sanção do prefeito Vitor Valim (Pros).

A autora do projeto, a vereadora Camila Cavalcante (DEM), defende que a motivação da proposta surgiu de demandas de mulheres por mais segurança contra abusos e assédio no transporte público. Segundo o texto, a cor escolhida para os ônibus exclusivos é lilás, o que remete ao enfrentamento da violência contra a mulher.

Para a circulação dos veículos, a ideia é que as frotas rodem das 5h às 8 horas, das 11h às 14 horas e das 17h às 20 horas, devendo ser conduzidos por motoristas mulheres. Além disso, as passageiras podem optar pelo transporte exclusivo ou pelo convencional (misto). Caso as empresas de ônibus descumpram o que for estabelecido pelo projeto, é previsto desde multas até proibição de contrato com o Município por cinco anos.

