Vídeo: Bolsonaro diz estar "louco para entregar" a Presidência para alguém

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira, 24, a apoiadores que está “louco para entregar” o Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência, para alguém. Bolsonaro brincou após uma pessoa afirmar que em “2022 estamos aí, presidente”. Apoiadores do governo federal estiveram no cercadinho em frente ao Palácio do Alvorada e tiraram fotos com Bolsonaro pela manhã.

A declaração de Bolsonaro foi repreendida por parte dos presentes, que desejavam que ele ocupasse o local por mais quatro ou oito anos. “Aqui é bom para visitar, para morar não é bom, não”, respondeu o gestor, referindo-se ao Alvorada.

Às vésperas de se filiar a um novo partido político, o PL, no próximo dia 30 de novembro, Bolsonaro tem colocado em dúvida se disputará a Presidência da República em 2022. No último mês de julho, ele disse algumas vezes não saber se seria candidato à reeleição.



