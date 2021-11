Projeto de lei propõe sinalizar torres elétricas após acidente com Marília Mendonça

O projeto sugere que as torres sejam sinalizadas com uma pintura e sinalizações complementares que possibilitem ao piloto a identificação das estruturas

Um Projeto de Lei (PL) que tramita no Senado Federal propõe critérios para sinalizar torres e linhas elétricas. A proposição é motivada pelo acidente que matou a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas, no último dia 5. Todos estavam em um avião que caiu após se chocar com cabos elétricos na serra de Caratinga, no interior de Minas Gerais.

O PL propõe que as torres sejam sinalizadas com uma pintura que possibilite ao piloto a identificação das estruturas. Também devem ser utilizadas sinalizações com esferas coloridas e placas de advertência de maneira complementar. As regras devem ser aplicadas nas linhas de transmissão, inclusive àquelas sob concessão ou permissão de distribuição de energia.

A família do piloto Geraldo Medeiros, uma das vítimas do acidente aéreo com Marília Mendonça, se reuniu com o autor da proposta em Brasília. O texto é do senador Telmário Mota (Pros-RR) e foi apresentado na Comissão de Serviços de Infraestrutura da Casa. A relatoria do tema ficará, inicialmente, a cargo da senadora Kátia Abreu (PP-TO).

