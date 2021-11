Ministro fala sobre projetos brasileiros sobre mudanças climáticas

O ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, destaca hoje (24), durante entrevista ao programa A Voz do Brasil, sobre os projetos brasileiros em andamento que tratam de mudança climática e aquecimento global. Ele também fez um balanço sobre a as propostas discutidas na COP26 e sobre a plataforma Adapta Brasil, lançada no mês passado e que consolidar, integrar e disseminar informações sobre os impactos das mudanças climáticas no território nacional.