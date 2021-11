Michelle Bolsonaro se fantasia de Branca de Neve em evento de Natal no Alvorada

A primeira-dama Michelle Bolsonaro realizou um evento, nesta terça-feira, 23, de Natal solidário com ministros e o presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada. Fantasiada de Branca de Neve, ela coordenou a distribuição de presentes para crianças.

Michelle coordena o programa Pátria Voluntária, iniciativa social do governo. No ano passado, a primeira-dama organizou um evento de Natal junto de Bolsonaro e ministros. Assim como na ação que ocorreu em dezembro de 2020, autoridades do governo não usaram máscaras de proteção no evento desta terça-feira.

A primeira-dama Michelle Bolsonaro realizou um evento, nesta terça-feira, 23, de Natal solidário com ministros e o presidente Jair Bolsonaro, no Palácio da Alvorada. Fantasiada de Branca de Neve, ela coordenou a distribuição de presentes para crianças. pic.twitter.com/Ql9HxCAtFp

O ministro das Comunicações Fábio Faria compartilhou vídeo do evento. “Este ano fui padrinho do Yan Kaleb, que pediu uma bicicleta. É emocionante proporcionar a felicidade dos pequenos atendidos pelo programa Pátria Voluntária”, disse. O presidente também presenteou uma criança com uma bicicleta.

Além de Fábio Faria e do presidente, participaram os ministros Gilson Machado (Turismo), Flávia Arruda (Secretaria de Governo), João Roma (Cidadania), Onyx Lorenzoni (Trabalho e Previdência).

