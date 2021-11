Jogo Político #161: Fracasso das prévias, o futuro do PSDB e da 3ª via

Problemas com aplicativo de votação levaram ao adiamento do fim das prévias do PSDB, já envolvidas em enorme disputa interna. Arthur Virgílio (AM), Eduardo Leite (RS) e João Doria (SP) se enfrentam, com favoritismo deste último. Com o fiasco no processo até aqui, movimentos dentro do partido cogitam a hipótese de nem lançar candidato e apoiar outro nome. Um dos pré-candidatos, Virgílio aponta influência do deputado Aécio Neves, que teria interesse em tumultuar o processo e aproximar a sigla de Bolsonaro. No meio desse conflito, qual o rescaldo da crise na votação do PSDB? Que rumo tomará o partido? Qual espaço conseguirá ter na eleição e no futuro da política brasileira? E como a chamada "terceira via" será afetada. Este é o tema do Jogo Político episódio 161.

Ouça o podcast Jogo Político:

Participam do Jogo Político os jornalistas do O POVO Plínio Bortolotti, Carlos Holanda e Érico Firmo.

