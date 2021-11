Doria anuncia flexibilização do uso de máscara a partir de 11 de dezembro em SP

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta quarta-feira, 24, que o uso de máscaras ao ar livre deixará de ser obrigatório no Estado a partir do dia 11 de dezembro. As atualizações sobre as medidas de combate à pandemia de covid-19 foram apresentadas em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes.

"A partir do sábado, dia 11 de dezembro, não será mais obrigatório em todo o Estado de São Paulo o uso de máscaras ao ar livre", disse o governador. "No entanto, o uso de máscaras continuará sendo obrigatório nas áreas internas e nas estações e centrais de transporte público."

O governo Doria condiciona a medida de flexibilização à melhora nos indicadores da pandemia e ao avanço da vacinação no Estado. A meta de 75% da população com esquema vacinal completo, estima a gestão estadual, deve ser atingida nas próximas 24 horas, com perspectiva de chegar a 80% até o final do mês. Atualmente, o indicador está em 74,5%.

A cobertura vacinal foi um dos quatro parâmetros apresentados pelo governo paulista no início do mês para flexibilização do uso de máscaras. Os outros seriam deixar a média móvel de casos abaixo de 1,1 mil (atualmente, está em 1.289), a média móvel de internações abaixo de 300 (atualmente, está em 318) e a média móvel de óbitos abaixo 50 (atualmente, está em 60).

Segundo o governador, os municípios podem seguir com "medidas mais firmes" e decidir não liberar o uso de máscaras em ambientes abertos, a depender das circunstâncias e dos indicadores locais.

Nesta terça-feira, 23, o Estadão revelou que, apesar do avanço da vacinação, ao menos 70 cidades do interior de São Paulo já cancelaram o carnaval de 2022 motivadas pela pandemia. As prefeituras alegam o risco de um aumento nas infecções pelo vírus, por causa do fluxo de pessoas e aglomerações, e ainda o respeito às famílias que perderam entes queridos.

