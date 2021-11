Assembleia aprova empréstimo de 150 milhões de dólares para recuperação de rodovias no Ceará

Os deputados da Assembleia Legislativa do Ceará aprovaram, nesta quarta-feira, 24, de forma consensual, o projeto de lei que autoriza o Governo do Ceará a realizar o Programa de Qualificação da Infraestrutura Rodoviária Estadual - InfraRodoviária Ceará, que prevê a qualificação de trechos degradados e a pavimentação de novas rodovias. A ação deve ser feita por meio da contratação de financiamento junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) do valor de 150 milhões de dólares.

De autoria do Executivo, o texto considera que cerca de 766,6 km de rodovias - equivalentes a 9,2% da malha viária pavimentada - estão classificadas na faixa de "ruim a péssimo". A realidade, segundo a mensagem, deve-se à dimensão da malha viária e o contínuo processo de desgaste dos pavimentos, "decorrente do crescimento econômico do estado e do aumento do trânsito de veículos nas rodovias estaduais", indicando a necessidade de qualificação das rodovias para suportar o tráfego existente.

"Os investimentos em infraestrutura são essenciais para melhorar a qualidade das rodovias, oferecendo mais segurança viária para a população e celeridade para o transporte de mercadorias pelas estradas estaduais. O Estado já investiu R$ 2 bilhões em requalificação, duplicação e restauração das rodovias estaduais desde 2015. Mais de 2 mil quilômetros de obras concluídas", disse o líder do governo na AL, deputado Júlio César Filho (Cidadania).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A expectativa é realizar a qualificação de cerca de 406 km de rodovias e a pavimentação de 55 km de novos trechos, projetando a melhoria da situação da malha viária, que passará de 73,9% para 79,3% de trechos em boa situação e reduzirá de 9,2% para 3,8% os trechos ruins ou em péssima situação.

Também em defesa da segurança viária, o projeto define que o InfraRodoviária Ceará será responsável ainda pela implementação de medidas indicadas por meio da avaliação de riscos em rodovias utilizando a metodologia iRAP ( International Road Assessment Programme), hoje considerada padrão internacional em segurança de rodovias incluída no Programa Viário de Integração e Logística.

Para o deputado Guilherme Sampaio (PT), a infraestrutura viária do estado continua sendo o suporte logístico de maior impacto para a economia local. "Os investimentos que serão viabilizados através desses recursos proporcionarão mais segurança e qualidade à malha viária, compondo com as demais intervenções na infraestrutura produtiva do estado, a base que tem feito do Ceará um dos estados com maior capacidade de atração de investimentos, associada ao primeiro lugar em investimento público no Brasil", disse.

O deputado Carlos Felipe (PCdoB) pediu ainda que o governo promovesse a correção das curvas em pontos críticos no Ceará. "Esses incidentes são repetidos nas mesmas áreas, acho que cabe dessa vez não só a melhoria do pavimento", afirmou o parlamentar. Ele se uniu à fala o deputado Renado Roseno (Psol) e defendeu ainda que a iniciativa se atente para os impactos sociais das obras a serem implantadas.