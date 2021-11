PL diz em nota que filiação de Bolsonaro será oficializada no próximo dia 30

A filiação do presidente Jair Bolsonaro ao Partido Liberal (PL) será oficializada no dia 30, próxima terça-feira, às 10h30, informou a legenda em nota oficial divulgada nesta terça-feira, 23. O ato deve acontecer em Brasília, no complexo Brasil 21.

"A definição da data é produto do encontro que, na tarde de hoje, 23, reuniu o presidente da República e o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto", acrescenta o comunicado do partido.

A agenda oficial de Bolsonaro não traz o encontro com Costa Neto. Mais cedo, em entrevista a uma rádio da Paraíba, o presidente afirmou que sua filiação à sigla do Centrão estava praticamente certa.

