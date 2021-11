Mãe de Ciro Nogueira usa verba do Senado para abastecer avião particular em locais de agenda do filho

A senadora Eliane Nogueira (PP-PI), mãe do ministro Ciro Nogueira, e sua suplente no Senado, destinou R$ 46,9 mil de sua cota parlamentar para gastos com combustível de avião entre julho e outubro, segundo dados do Portal da Transparência. A parlamentar, no entanto, não declarou possuir aeronave particular, durante as eleições de 2018.

Eliane Nogueira assumiu a cadeira como suplente de Ciro, após o filho tomar posse como ministro, em julho deste ano. O atual responsável pela Casa Civil, por sua vez, havia declarado ser detentor de 95% de uma aeronave Beech Aircraft B200.

De acordo com informações do jornal Folha de S. Paulo, as despesas da senadora com combustíveis de aeronaves foram feitas em cidades como Sorocaba (SP), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF) e Teresina (PI). Contudo, nas datas dos abastecimentos, Eliane Nogueira postou fotos em redes sociais atendendo a compromissos em outras cidades.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo a reportagem, os gastos com combustível coincidem com os locais em que o ministro esteve, se comparado com as informações de sua agenda oficial e registros nas redes sociais.

Além disso, conforme o jornal, Eliane Nogueira também apresentou ao Senado comprovantes de passagens aéreas e bilhetes de embarque em voos comerciais com datas que coincidem com o período das notas fiscais de gastos de combustível de avião.

A reportagem procurou a assessoria de Eliane e Ciro Nogueira, mas não obteve resposta da senadora ou do ministro da Casa Civil. Em nota, os assessores do Senado afirmaram que os recursos da cota parlamentar devem ser usados exclusivamente nas despesas dos senadores ou de interesse de seu gabinete.



Tags