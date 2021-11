Música Admirável Gado Novo é citada no Enem e repercute nas redes sociais

Pessoas críticas ao governo Bolsonaro associaram a canção aos apoiadores do presidente; há poucos dias, Bolsonaro afirmou que o Enem começava a "ter a cara do governo"

No primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), uma questão pautou as discussões na internet. Um trecho da prova, que citava a música "Admirável Gado Novo", do cantor Zé Ramalho, viralizou nas redes sociais pela associação que internautas fizeram da obra com os apoiadores do governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

O trecho “Vocês que fazem parte dessa massa; Que passa dos projetos do futuro; É duro tanto ter que caminhar; E dar muito mais do que receber; Ê, oô, vida de gado; Povo marcado ê; Povo feliz” foi abordado em uma questão da prova de Ciências Humanas acompanhado da pergunta: "Qual comportamento coletivo é criticado no trecho da letra da canção lançada em 1979?".

As alternativas na prova eram: “militância política; passividade social; altruísmo religioso; autocontrole moral e inconformismo eleitoral”. Nas redes sociais, no entanto, pessoas críticas ao governo Bolsonaro associaram a canção aos apoiadores do presidente, apelidados de "gado" nos últimos anos. Somado a isso, usuários lembraram que há poucos dias Bolsonaro afirmou que a prova do Enem começava a "ter a cara do governo".

O cantor Zé Ramalho disse ser uma recompensa sua obra ter sido citada no Enem 2021. "É uma prova de que essa letra contém situações sociais e políticas atualizadas, acho que para sempre. Desde que o conceito de 'atualizada' refere-se à situação também 'para sempre' do povo brasileiro", refletiu, em nota enviada ao portal G1.

