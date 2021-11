Após adiamento das prévias, Arthur Virgílio diz que Aécio é "maçã podre" do PSDB

O ex-prefeito de Manaus e candidato nas prévias do PSDB, Arthur Virgílio, disse que o deputado federal Aécio Neves (PSDB) é uma "maçã podre" que estraga a legenda internamente. Virgílio também criticou o que considera um comportamento "bolsonarista" do correligionário em votações ocorridas no Congresso Nacional.

"Considero o PSDB um caminhão carregado de maçãs boas, mas tem uma que está estragando as outras. E dou nome e sobrenome: Aécio Neves", afirmou, em entrevista. A fala ocorre num momento em que os tucanos enfrentam racha interno após o fracasso na votação das prévias que escolherão o presidenciável tucano para 2022; a instabilidade no aplicativo de votação impossibilitou que a eleição interna ocorresse no último domingo, 21.

Além de Arthur Virgílio, disputam a cabeça da chapa tucana os governadores João Doria (SP) e Eduardo Leite (RS). Os dois primeiros defendem que os problemas técnicos sejam corrigidos e que as prévias sejam retomadas já no próximo domingo, 28 de novembro.

"Não é possível nem razoável imaginar que essas pessoas não tenham direito de exercer seu voto, e fazê-lo no próximo domingo. Não há razão para adiar as prévias do PSDB, exceto por aqueles que querem melar as prévias do PSDB. Fora disso, quem quer fazer democracia, não tem medo do voto", afirmou Doria em entrevista ao lado de Virgílio.



