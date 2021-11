PSDB estende limite de votação remota nas prévias por lentidão no aplicativo

Com isso, o anúncio do resultado final da disputa interna, antes previsto para por volta das 17 horas, também vai atrasar

O PSDB decidiu estender das 17 horas para as 18 horas o horário limite para a votação remota dos filiados nas prévias do partido, por conta de problemas técnicos no aplicativo. Com isso, o anúncio do resultado final da disputa interna, antes previsto para por volta das 17 horas, também vai atrasar.

Segundo nota divulgada pelo PSDB, às 12h30min, foram 4h30min praticamente sem o funcionamento do aplicativo. Somente em São Paulo são cerca de 26 mil (62% do total) credenciados que, neste momento, não conseguem acesso ao voto. O Diretório Estadual do PSDB de São Paulo já requereu providências e aguarda que o sistema de votação seja retomado o mais brevemente possível, evitando assim um prejuízo enorme para o filiado exercer o seu direito ao voto.

Os principais candidatos nas prévias tucanas são os governadores de São Paulo, João Doria, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. O ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio também está inscrito, mas já assumiu que se lançou na disputa apenas para marcar posição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags