Dia da Consciência Negra tem protestos contra Bolsonaro no Centro de Fortaleza

Em agenda ligada à celebração do Dia da Consciência Negra, diversas entidades sindicais e movimentos sociais realizaram neste sábado, 20, uma caminhada em manifestação contra o governo Jair Bolsonaro no Centro de Fortaleza. A concentração começou às 8h no Passeio Público, com caminhada até a Praça dos Leões.

Entre as principais pautas de manifestantes, estão sobretudo críticas ao desmonte de políticas públicas ligadas à população negra do País. Neste sentido, um dos principais alvos do protesto foi a atuação do atual presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo.

“O 20 de novembro é tradicionalmente um dia de fazer mobilizações na luta contra o racismo, nessa dívida histórica que o nosso País têm com a raça negra. Nesse ano, houve uma decisão de unir isso com a campanha Fora Bolsonaro, porque ele é racista, seu governo promove o racismo, inclusive através de um órgão que foi criado pela luta do povo negro”, diz Ana Lúcia secretária da Central dos Trabalhadores do Brasil (CTB).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para Vílani Oliveira, coordenadora do Movimento Negro Unificado (MNU), as manifestações buscam dar visibilidade às “lutas e dores” da população negra, mas também celebrar a ancestralidade desses povos no Brasil. “Unificar isso ao Fora Bolsonaro é carregado de sentido, porque ele é o carro-chefe do desmonte de direitos, da desconstrução das políticas públicas. Esse país tem uma dívida histórica com a população preta”.

Outros atos também devem acontecer em Juazeiro do Norte, São Benedito e Vale do Jaguaribe. Como tema “Fora Bolsonaro Racista – nem fome, nem bala, nem Covid”, os protestos tiveram como pauta principal a luta contra o racismo. Na capital cearense, a mobilização é a sétima realizada contra o presidente da República em 2021.

A manifestação também levanta bandeiras contra outros problemas nacionais, como desemprego, alta no custo dos alimentos, do gás, dos combustíveis, da conta de luz e da moradia, além do aumento da pobreza e da fome.

O movimento também contou com a participação de políticos de esquerda, como os deputados Carlos Felipe (PCdoB) e Renato Roseno (Psol). “Houve um confronto muito grande das pautas do movimento negro nesse governo. Pautas sociais importantes, que permitiram o acesso dessa população às universidades, programas sociais, foram afetadas. Em função disso, o movimento incorporou essa pauta contra o governo”, diz Felipe.

Protestos de hoje foi organizado pelos movimentos Frente Brasil Popular Ceará, Frente Povo sem Medo, Coalizão Negra por Direitos, Movimento Negro Unificado e Fórum Sindical, Popular e de Juventudes de Luta pelos Direitos e pelas Liberdades Democráticas. Entre as entidades que compõem as articulações, está o Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará (ADUFC-Sindicato).

Além das reivindicações sociais, o ato contará com manifestações artístico-culturais na Praça dos Leões com o objetivo de reforçar e valorizar a resistência da cultura negra. Pingo de Fortaleza, Calé Alencar e Maracatu Solar estão entre as apresentações confirmadas. (com informações do repórter Filipe Pereira)



Tags