Jornalistas Vera Magalhães e Reinaldo Azevedo são os novos colunistas do OP+

Os colunistas começam a publicar nesta sexta-feira, 19 de novembro, com exclusividade para a plataforma O POVO Mais. Junto com eles, a vertical de Colunas passa por uma repaginação e garante mais pluralidade e personalização de conteúdos para o assinante

Os jornalistas e comentaristas de política Vera Magalhães e Reinaldo Azevedo agora fazem parte da equipe de colunistas do O POVO Mais (OP+). Vera cobre e comenta política há mais de 20 anos em veículos como a Folha de S. Paulo e Jovem Pan, além de ser nacionalmente reconhecida como apresentadora do programa Roda Viva, da TV Cultura.

Reinaldo também atua há décadas no jornalismo político. Na juventude, foi ativo politicamente contra a Ditadura Militar brasileira em movimentos estudantis de esquerda — atualmente, defende pautas liberais e anticomunistas.



De acordo com Erick Guimarães, diretor-executivo de Jornalismo do O POVO, os jornalistas vêm para agregar às pautas nacionais dentro do amplo escopo de colunistas de Política na casa. Vera e Reinaldo começam a publicar nesta sexta-feira, 19, com exclusividade para a plataforma OP+. Veja uma breve biografia dos novos colunistas clicando nos botões abaixo e aproveite para acessar as páginas dos articulistas.



"O POVO sempre foi um grupo de formação de opinião, no sentido de oferecer parâmetros de discussões regionais ou nacionais para o leitor", comenta Erick. Mais do que fomentador de opiniões críticas, o grupo se orgulha de garantir a pluralidade de ideias entre os colunistas. São mais de 100 jornalistas e colaboradores de outras formações dedicados na partilha de opiniões, destaca o diretor-executivo.

Nesse sentido, é importante reforçar o exercício constante do grupo na busca pela diversidade de gêneros, raças e conteúdos dentro da plataforma. Alguns colunistas de Esportes podem ser exemplo: o jornalista André Bloc dedica o espaço para discutir especialmente a diversidade LGBTQIA+ no futebol, enquanto a jornalista Iara Costa aborda a representatividade feminina e negra dentro dos esportes.



Há também aqueles colunistas com temáticas comumente pouco exploradas, como o professor Bas'llele Malomalo, que discute pensamento africano e africanidades; e o jornalista Carlos Viana, falando sobre acessibilidade para pessoas com deficiência.







Cada vez mais com a cara do leitor



Tanto conteúdo deve ser tratado com muita organização e personalização. Junto com a adesão dos novos colunistas, a plataforma do OP+ também deu uma repaginada na apresentação e, mais importante, nos mecanismos das Colunas.

A partir dessa semana, as colunas sugeridas na página principal do OP+ (a home) são apresentadas ao leitor de acordo com os colunistas que ele definir. Explico: até então, as colunas exibidas na home eram definidas pelas editoras do OP+, Fátima Sudário e Regina Ribeiro. Com a mudança, os leitores podem marcar os articulistas preferidos e ver os textos mais recentes deles na página principal.

"É muito importante que o assinante ative as notificações dos colunistas favoritos dele, assim ele vai conseguir acompanhar tudo que aquele colunista postou. Estamos cada vez mais personalizando a plataforma e deixando os conteúdos favoritos e de maior interesse do leitor mais perto dele", explica Brenda Câmara, gerente de Produto e UX Designer.

Como usar a nova aba de Colunas

Clique nos destaques em laranja para entender como funciona a navegação e categorização das Colunas

Outras funcionalidades

Além do sino de notificação e da página principal personalizada, a plataforma traz outras novidades que garantirão o acesso a novos conteúdos — sejam eles de colunistas já acompanhados, sejam para conhecer novos assuntos.

Na home, logo abaixo das reportagens especiais em grande destaque, está a seção de "Recomendadas", que sugere novos colunistas e conteúdos não lidos pelo assinante. A recomendação se dá pela categoria mais lida nos últimos dias. Por exemplo: se você acompanha várias reportagens, colunas ou web stories sobre Comportamento, as sugestões serão dessa categoria.

Já dentro das matérias, a equipe do OP+ também inseriu um pop up (aquelas caixinhas que aparecem na tela) com recomendações de outros conteúdos da categoria não lidos. "Quando você está em uma matéria de um colunista, você terá um pop up no final da matéria te recomendando outra matéria daquele mesmo colunista, mas que você ainda não leu", explica Brenda.

Para o diretor-executivo de Jornalismo, Erick Guimarães, as novas funcionalidades atendem os diferentes perfis do público do O POVO, ao mesmo tempo em que abre "novas possibilidades" de leitura para o assinante.

Ah! Aliás, o pop up já deve ter aparecido aí. O que achou dele e das outras novidades?

