Após serem indicados por Bolsonaro ao STF, Nunes Marques e Mendonça fizeram implante capilar; veja antes e depois

Além da indicação do presidente, o visual com cabeleira mais robusta é outro ponto em comum de Nunes Marques e André Mendonça

Kássio Nunes Marques e André Mendonça, polêmicas indicações do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) a cadeiras no Supremo Tribunal Federal (STF), têm algo a mais em comum do que somente serem os escolhidos do chefe do Executivo: ambos fizeram implante capilar após serem indicados pelo mandatário. As informações são da coluna de Guilherme Amado para o jornal Metrópoles.

O primeiro a adotar o visual foi Nunes Marques, que desde 2020, antes de sua sabatina pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), já havia contratado uma assessoria de imagem. O implante capilar, no entanto, só foi feito após o magistrado finalmente ocupar o cargo em outubro de 2020.

De acordo com a coluna, o primeiro indicado de Bolsonaro era reservado quanto ao método utilizado para aumentar a quantidade de cabelo. No entanto, passou a admitir o implante e, inclusive, é frequentemente elogiado pelos colegas do tribunal.

Já André Mendonça, que foi indicado no meio deste ano, apareceu mais cabeludo recentemente. Mesmo ainda não tendo ocupado o cargo, e enfrentando resistência quanto ao agendamento da sua sabatina, o visual do ex-advogado-geral da União já foi atualizado com sucesso.

