Movimento propõe adicionar a palavra "amor" na bandeira do Brasil

Um grupo de pessoas está propondo que a palavra "amor" seja acrescentada à bandeira brasileira; assim a frase “Ordem e progresso”, presente no símbolo nacional, seria substituída pela sentença “Amor, Ordem e Progresso". A proposta é do recém-criado Movimento Amor na Bandeira, que defende espalhar uma mensagem oposta ao ódio político que tem marcado o debate público nos últimos anos e fragmentado a sociedade brasileira.

Os representantes do movimento baseiam-se no pensamento do filósofo francês Augusto Comte, que serviu de inspiração para as palavras presentes na bandeira do Brasil após a Proclamação da República. O lema positivista do filósofo ressalta "o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim". O amor acabou sendo cortado na ocasião.

O movimento divulgou uma abaixo-assinado virtual onde questiona: "Por que na criação da bandeira, a palavra amor foi desconsiderada, restando apenas Ordem e Progresso? Não se sabe exatamente o motivo, mas a negação do amor como princípio nos parece muito simbólica de uma grave lacuna na formação de nossos valores. “Não há ordem que faça sentido sem amor e não é possível progresso com base numa ordem que vem da violência", escrevem.

Os ativistas estão organizando um encontro virtual, marcado para esta sexta-feira, 19, onde pretendem discutir a ideia e tentar conquistar o apoio da opinião pública antes de levar uma proposta formal sobre o tema ao Congresso Nacional.



