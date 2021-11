Enquete O POVO: Você concorda com a proibição do uso de cigarro eletrônico em locais públicos e privados no Ceará?

O uso de cigarros eletrônicos em ambientes públicos ou privados foi proibido no Ceará após o governador Camilo Santana (PT) sancionar a norma que já vigora desde o último dia 12 de novembro, quando foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE).

Com isso, vaporizadores, vape, e-cigarro, e-cig, e-cigarette ou "qualquer outro dispositivo eletrônico para fumar" passaram a ter consumo vedado nos 184 municípios do Estado. Estes modelos foram acrescentados a um parágrafo da Lei nº 14.436, de 25 de agosto de 2009, que versa sobre o uso de cigarro tradicional em locais que não tenham áreas reservadas para fumantes.

Para saber a sua opinião sobre o caso, O POVO realiza um enquete, sem valor científico, com a seguinte pergunta: Você concorda com a proibição do uso de cigarro eletrônico em locais públicos e privados no Ceará? Deixe aqui o seu voto:

