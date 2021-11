Erinaldo Dantas é reeleito presidente da OAB Ceará

O candidato encabeçou a chapa número 20 "Somos Mais OAB". Em Fortaleza, a votação foi realizado no Centro de Eventos do Ceará

O advogado Erinaldo Dantas foi reeleito presidente da OAB do Ceará, nesta quarta-feira, 17, e vai assumir o próximo o triênio 2022-2024. O candidato encabeçou a chapa número 20 "Somos Mais OAB". O pleito aconteceu das 8h às 16h, em todo o estado. Em Fortaleza, o local de votação foi realizado no Centro de Eventos do Ceará (pavilhão leste, portão D, 1° mezanino).

Cerca de 20 mil advogados e advogadas cearenses estiveram aptos para irem às urnas para eleger os integrantes das diretorias da OAB, da Caixa de Assistência dos Advogados e dos Conselhos Seccional e Federal da Ordem. Porém, a taxa de comparecimento foi bastante baixa, com 31,27% (6.456 votos).

Erinaldo conquistou 2.917 votos, enquanto o segundo colocado, Sávio Aguiar, obteve 2.556 votos, uma diferença de apenas 361 votos. Em terceiro lugar ficou com Daniel Aragão: 663 votos.

"A gente tem como grande desafio unir a classe. A eleição acabou de terminar, eu continuo sendo representante de todas as advogadas e advogados e vamos ter um período complicado ano que vem que são as eleições. Precisamos ter a classe unida e comprometida com o estado democrático de direito e do ponto de vista assistencial e corporativo com uma atenção especial para a jovem advocacia, para os mais velhos que precisam de assistência e também para o interior do estado", destacou Erinaldo.

Para 2022, o advogado ressaltou ser importante "a OAB não tomar lado" e ficar distante da política partidária. "A OAB tem uma função importante de trazer a lucidez de que o que nos une é muito mais forte daquilo que nos separa. Que cada um faça suas escolhas nas eleições, mas é importante que a gente não perca a esperança na democracia e que a união faz a diferença", disse o presidente eleito, que deverá comandar a instuição durante as eleições do próximo ano.

No início da manhã, adversários de Erinaldo acusaram sua chapa de desrespeitar regras do Decreto Estadual e do Termo de Ajustamento de Conduta, celebrado previamente entre os concorrentes, em que foi firmado o compromisso de evitar aglomerações devido à pandemia da Covid-19.

Questionado, o presidente avaliou que a campanha dos opositores foi "baixa e suja como nunca vista antes na história da OAB. Eu em nenhum momento respondi por respeito a minha profissão e a instituição que presido. O resultado das urnas mostraram que a verdade venceu a mentira, o trabalho venceu o fake news", respondeu.





Confira o resultado final da apuração:



Erinaldo Dantas - 2.917 votos

Sávio Aguiar - 2.556 votos

Daniel Aragão - 663 votos

Nulos - 204 votos

Em branco - 146 votos