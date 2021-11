Comentarista da Joven Pan fala em matar judeus para retomada da economia

José Carlos Bernardi, autointitulado “comentarista cristão”, fez um comentário polêmico terça-feira, 16, durante debate transmitido ao vivo na Jovem Pan News. Ele sugeriu que a morte de judeus ajudaria o Brasil a enriquecer, e associou o sucesso econômico da Alemanha ao Holocausto – o genocídio promovido pelos nazistas que vitimou 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial.

Ele discutia com a jornalista Amanda Klein a atuação de países europeus em defesa da Amazônia, chamando isso de “interferência”, e acusando a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, de ser “globalista” – discurso encampado por bolsonaristas que seguem as “teorias” de Olavo de Carvalho.

Em dado momento, Amanda Klein afirmou: “Quem dera se o Brasil chegasse aos pés do desenvolvimento econômico da Alemanha”.

Foi aí, então, que Bernardi, ainda que com tom irônico, fez o comentário, associando o sucesso econômico da Alemanha ao Holocausto. “É só assaltar todos os judeus que a gente consegue chegar lá. Se a gente matar um monte de judeus e se apropriar do poder econômico dos judeus, o Brasil enriquece. Foi o que aconteceu com a Alemanha no pós-guerra”, disparou.

Comentarista da Jovem Pan News, José Carlos Bernardi sugeriu que a morte de judeus poderia fomentar a retomada econômica do Brasil. Nesta terça-feira, 16, o jornalista manifestou o discurso antissemita ao vivo. pic.twitter.com/OkkUsW8ro3 — Jogo Político (@jogopolitico) November 17, 2021

Após o programa, a jornalista Amanda Klein foi às redes sociais para lamentar a fala de José Carlos Bernardi, que ela classificou como antissemita. “Hoje participei de debate em que meu colega fez um comentário antissemita. Na hora não ouvi direito. Ele me interrompia bastante. Quero manifestar meu mais profundo repúdio ao negacionismo histórico e à abjeta associação entre o Holocausto e motivações econômicas”, declarou.

