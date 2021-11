Bolsonaro faz piada homofóbica sobre Mario Frias em evento no Bahrein

A "piada" provocou risadas e foi aplaudida pela plateia presente. Um vídeo do momento foi compartilhado nas redes sociais do próprio secretário

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fez uma piada de teor homofóbico com o secretário especial de Cultura, Mario Frias, nesta quarta-feira, 17. O pronunciamento foi realizado durante uma solenidade para assinatura de um acordo de cooperação para a elaboração de políticas públicas culturais entre Brasil e o Reino do Bahrein.

Em publicação que circula as redes sociais, a primeira-dama Michelle Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) aparecem comentando sobre o secretário, que está em uma mesa a alguns metros de distância assinando documentos.

“Quem diria, hein? Da Malhação…”, afirma Flávio. Logo depois, Michelle complementa: “É… E ainda tinha a revista Capricho”. Em seguida, Bolsonaro aparece sussurrando com pessoas a seu lado e diz: “Mas é hétero”. Michelle reage dizendo: “Olha a inveja”. Em seguida, rindo, Bolsonaro diz a Frias: “Te elogiei aqui, fica tranquilo, te elogiei”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A "piada" provocou risadas e foi aplaudida pela plateia presente. Um vídeo do momento foi compartilhado nas redes sociais do próprio Frias nesta quarta, que escreveu no comentário da publicação: “Verdades secretas kkkk”.

Confira o momento:

O presidente Jair Bolsonaro fez uma piada homofóbica com o secretário especial de Cultura, Mario Frias, nesta quarta-feira, 17. A fala foi realizada durante a solenidade para assinatura de um acordo de cooperação de políticas públicas culturais entre Brasil e o Reino do Bahrein. pic.twitter.com/41KlmBV4aV — Jogo Político (@jogopolitico) November 17, 2021

Tags