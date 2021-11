"VTNC você e seus filhos", disparou Costa Neto a Bolsonaro em discussão, diz site

Presidente do partido ao qual Bolsonaro iria se filiar teria xingado o mandatário após um desentendimento sobre diretório do PL em São Paulo. Bolsonaro nega a existência da conversa

A intensa troca de mensagens, mencionada em nota do PL sobre suspensão do evento de filiação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) à sigla incluiu xingamentos e discussão sobre o apoio em São Paulo para 2022. Prevista para o próximo dia 22, a filiação teve anúncio de adiamento neste domingo, 14.

Sobre o assunto Partido Liberal e Bolsonaro adiam cerimônia de filiação

De acordo com informações do site O Antagonista, uma conversa entre o líder da legenda e Bolsonaro terminou com insultos entre os dois. A briga começou quando o presidente da República quis colocar Eduardo Bolsonaro (PSL-RJ), filho dele, no comando do Partido Liberal em São Paulo. O que foi negado por Valdemar Costa Neto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Bolsonaro teria reagido com fúria à negativa, mas o presidente do PL respondeu à altura: “você pode ser o presidente da República, mas quem manda no PL sou eu”, disse. Neste momento, o mandatário xingou Costa Neto, que devolveu a ofensa estendendo-a aos filhos do presidente. "VTNC você e seus filhos".

Agora, a filiação do presidente e dos filhos dele ao PL parece algo distante para os que acompanharam a conversa.

Durante coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira, 15, Bolsonaro negou que a conversa tenha existido.

“Não sei como divulgam uma matéria de que eu teria trocado ofensas com o Valdemar Costa Neto. Eu nem conversei com ele por telefone. [Houve] uma rápida troca por (sic) zap, já estava negociando”, disse, durante agenda em Dubai.

Outro ponto de insatisfação de Bolsonaro é quanto ao apoio do partido a candidaturas em São Paulo. O Plano de Costa Neto é favorecer o nome de Rodrigo Garcia (PSDB), atual vice-governador, para a corrida estadual. Contudo, o presidente da República não aceita a ideia de apoiar um tucano, principalmente se for próximo do governador João Dória (PSDB), adversário político dele.

Ainda durante fala à imprensa, o mandatário respondeu que alguns estados são vitais, e cita São Paulo.

“Ele [Costa Neto] tem um compromisso em São Paulo com um candidato que vai apoiar o atual governador, se ele tiver o espaço lá no partido dele”, afirmou.

No lugar do peessedebista, Bolsonaro queria Tarcísio de Freitas, atual ministro da Infraestrutura, para a sucessão de Dória. Na tentativa de acordo, o PL teria oferecido apoio ao nome de Tarcísio para a vaga do Senado para Goiás.



Tags