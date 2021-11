Bolsonaro grava vídeo mostrando hotel de luxo no Bahrein: "Custeado pelo rei"

Bolsonaro está na capital do país, Manama, nesta terça. A diária do hotel, segundo ele, custa R$ 46 mil reais

O presidente Jair Bolsonaro publicou, nesta terça-feira, 16, um vídeo nas redes sociais em que mostra o quarto em que está hospedado, em um hotel de luxo, no Bahrein. O mandatário, que participa de uma série de agendas no Oriente Médio, avaliou a viagem como um sucesso “com muitos investimentos” e ressaltou que a hospedagem não é paga com dinheiro público dos brasileiros.

Bolsonaro está na capital do país, Manama, nesta terça. A diária do hotel, segundo ele, custa R$ 46 mil reais. “Nós sabemos como vive o Brasil. Poderia eu pagar esse hotel sem problema nenhum, quem estaria bancando era você contribuinte. Mas, assim como aconteceu agora há pouco, porque estamos vindo dos Emirados Árabes Unidos, essa despesa será custeada pelo rei do Bahrein”, afirmou.

O presidente Jair Bolsonaro publicou, nesta terça-feira, 16, um vídeo nas redes sociais em que mostra o quarto em que está hospedado, em um hotel de luxo, no Bahrein. Na ocasião, ele ressaltou que a hospedagem não é paga com dinheiro público: "será custeada pelo rei". pic.twitter.com/2kBGjzmqDq

