Bloomberg: "Lula recebe boas-vindas calorosas, ao contrário de Bolsonaro"

O ex-presidente se reuniu com autoridades europeias como o próximo primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz, e com o alto representante da UE para o exterior, Josep Borrell

A rede americana Bloomberg fez uma comparação entre viagens recentes do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao continente europeu e destacou que o petista recebeu “boas-vindas calorosas da União Europeia, ao contrário de Bolsonaro". A Bloomberg também destacou que a viagem de Lula acontece "dias após Bolsonaro parecer isolado na cúpula do G20 em Roma", realizada neste mês.

Lula se reuniu com autoridades europeias como o próximo primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz, e com o alto representante da UE para o exterior, Josep Borrell. Ainda nesta terça-feira, 16, o petista deve visitar a prefeita de Paris, Anne Hidalgo.

Lula concedeu entrevista e discursou no Parlamento Europeu, em Bruxelas, onde participou da Conferência de Alto Nível da América Latina, promovida pelo bloco social democrata. O ex-presidente deve ir aos Estados Unidos no mês que vem, num momento em que o noticiário norte-americano trata de forma negativa a postura de Bolsonaro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags