Advogados escolhem amanhã novo presidente da OAB- CE; confira os candidatos

A Ordem dos Advogados do Brasil - Secção Ceará (OAB-CE) realiza eleição geral para o triênio 2022-2024 nesta quarta-feira, 17, das 8 às 16h, em todo o Estado. A apuração dos votos está prevista para terminar às 16h30min do dia da eleição, quando será divulgado o resultado do pleito, em tempo real, por meio do site da OAB.

Cerca de 20 mil advogados e advogadas cearenses elegerão os integrantes das diretorias da OAB, da Caixa de Assistência dos Advogados e dos Conselhos Seccional e Federal da Ordem. As chapas registradas para a disputa na Seccional Cearense são:

Candidato Daniel Aragão: Chapa número 90 “OAB Por Você”

Candidato Erinaldo Dantas: Chapa número 20 “Somos Mais OAB”

Candidato Sávio Aguiar: Chapa número 10 “OAB Livre e Independente”

Candidato Daniel Aragão - Chapa “OAB Por Você”

Aragão disse ter “expectativas muito positivas” acerca da eleição de sua chapa para a OAB/CE. “Hoje, a advocacia demonstra vontade de fazer diferente, de ter uma nova gestão, que esteja totalmente apartidária e, principalmente, que trabalhe realmente pela advocacia. Com grande número de indecisos, que hoje gira em torno de 40%, nós sabemos que a eleição será decidida nas próximas 24h. Então, nós acreditamos muito na vitória da Chapa ‘OAB Por Você’, de Daniel Aragão e Camilla Goes”, afirmou Daniel.

O candidato à Presidência da OAB-CE é sócio do escritório Aragão Abreu Advocacia, pós-graduado em Direito Tributário pela Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL) e pós-graduando em Processo Civil pela PUC-MG. Daniel fundou, em 2009, a Associação dos Jovens Advogados de Fortaleza e Regiões do Ceará (AJAFORTE), para acompanhar as dificuldades e dúvidas de profissionais da advocacia em início de carreira. Além disso, foi membro da Comissão de Exame de Ordem da OAB/CE e da Comissão de Seleção e Prerrogativas da OAB/CE entre 2010 e 2018.

Candidato Erinaldo Dantas - Chapa “Somos Mais OAB”

Atual presidente da OAB-CE, Erinaldo Dantas é ex-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará (CAACE). Também é sócio do escritório de advocacia empresarial Dantas Advogados Associados e professor na área de Direito Tributário. “As expectativas para amanhã são as melhores, pois nosso projeto é, sem dúvida, o mais preparado e maduro para a gestão”, disse Dantas ao O POVO.

“A advocacia já conhece o nosso trabalho. Somos a gestão da inclusão: incluímos mulheres, as cotas de 50%, a paridade, os jovens e o interior do Estado. Investimos em todos, não em poucos. Atuei fortemente para que nossa gestão ficasse marcada por resultados e conquistas. Deixo de legado o árduo trabalho e as dificuldades que enfrentamos e que foram impostas pela pandemia da Covid-19, além da boa relação com os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário”, afirma.

Candidato Sávio Aguiar - Chapa “OAB Livre e Independente”

Aguiar é advogado, pós-graduado em Direito e Gestão Tributária e mestre em Direito Constitucional. Sávio atua como presidente da CAACE e como membro da Comissão Nacional de Direito do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil. Como presidente da CAACE, Sávio reformulou ações e projetos da entidade, desenvolvendo, por exemplo, o Meu Escritório CAACE, coworking (modelo de trabalho com base no compartilhamento de espaço e recursos de escritório) com estações de trabalho e salas de reunião para o exercício da advocacia.

Serviço:

Em Fortaleza: votação no Centro de Eventos do Ceará (Pavilhão Leste, Portão D, 1° mezanino)

No interior do Ceará: votação nas respectivas sedes das Subsecções ou em outros lugares previamente divulgados

Subsecção do Litoral Oeste: eleição na sede da Subsecção da Região Metropolitana de Fortaleza



