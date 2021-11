Eduardo Bolsonaro critica Wagner Moura por comer camarão em ocupação do MTST; prato era Acarajé

"Será que já é o comunismo purinho, onde a elite do partido come camarão e o restante se vira e passa fome igual à exemplar Venezuela?", questionou o filho do presidente Jair Bolsonaro no Twitter

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) criticou o ator e diretor de cinema Wagner Moura após o artista aparecer em foto comendo camarão em um ocupação do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST). A quentinha na verdade era Acarajé, prato de baixo custo que havia sido doado para o evento de exibição popular do filme Marighella, que tem direção de Moura.

A foto foi publicada na sexta-feira, 12, pelo pré-candidato ao governo de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL). “Wagner Moura comendo uma marmita baiana na ocupação do MTST onde fizemos ontem a exibição popular de Marighella. Foi potente! Viva a luta do povo!”, escreveu o político na publicação em suas redes sociais.

Logo em seguida, Eduardo Bolsonaro compartilhou a foto em sua conta do Twitter, alfinetando: “Agora tem MTST raiz e o MTST nutela”. A crítica fazia referência ao prato de Moura, que continha camarão, mas que na verdade se tratava de Acarajé baiano. “Ou será que já é o comunismo purinho, onde a elite do partido come camarão e o restante se vira e passa fome igual à exemplar Venezuela?”, concluiu Eduardo.

Agora tem o MTST raiz e o MTST nutela.



Ou será que já é o comunismo purinho, onde a elite do partido come camarão e o restante se vira e passa fome igual à exemplar Venezuela? pic.twitter.com/FV3Ao0QsI5 — Eduardo Bolsonaro

A polêmica logo virou um dos assuntos mais comentados do Twitter, e mais bolsonaristas se juntaram ao deputado para criticar o ator. Um deles foi Sérgio Camargo, presidente da Fundação Cultural Palmares, afastado, em outubro, de exercer funções de gestão na instituição, por decisão da Justiça do Trabalho. “Wagner Moura: para vocês mortadela. Para mim, camarão, seus otários!”, escreveu, ao compartilhar a foto em seu perfil.



Wagner Moura: para vocês mortadela. Para mim, camarão, seus otários! pic.twitter.com/UhAXH9BAsW — Sérgio Camargo (@sergiodireita1) November 13, 2021

Em resposta aos comentários bolsonaristas, Boulos retuitou uma postagem do MTST com montagem de Eduardo Bolsonaro fantasiado de sheik em Dubai, foto que também causou polêmica recentemente. “Quem gosta de ver pobre roendo osso é o Bolsonaro, contra quem estamos indo protestar hoje por estar causando... Fome!”, dizia a publicação.

Nosso carinho e nossa gratidão a https://t.co/P7it7lFCRw pelos acarajés deliciosos!



Nosso rolê é socializar comida e moradia pra todos. Camarão tb. Quem gosta de ver pobre roendo osso é o Bolsonaro, contra quem estamos indo protestar hoje por estar causando... Fome! Vejam só. pic.twitter.com/QGnNplsHxP — MTST (@mtst) November 13, 2021

O restaurante que fez a doação para o evento, Acarajazz, também ressaltou em suas redes sociais a participação do estabelecimento na exibição do filme e comemorou a aprovação do prato pelos presentes. “Acarajé é comida do povo!”, escreveram.

Wagner Moura, que recentemente declarou voto em Lula (PT), nas eleições de 2022, não comentou o episódio. Marighella, filme dirigido pelo brasileiro, conta a vida do ex-guerrilheiro de mesmo nome, interpretado por Seu Jorge. Carlos Marighella lutou contra a ditadura militar no Brasil na década de 70. O longa entrou em cartaz nos cinemas do país na semana passada e já é um dos mais assistidos pelo público.

