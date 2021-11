Terceiro filho de Camilo Santana nascerá no Crato até o dia 20 desse mês

A primeira-dama do estado do Ceará, Onélia Leite Santana, está no Cariri, onde aguarda o nascimento do terceiro filho dela com o governador Camilo Santana (PT). O plano do casal é que José Santana seja natural do Crato, mesmo município de nascimento de Camilo.

A previsão dada por médicos que acompanham Onélia é de que o menino venha ao mundo até o dia 20 de novembro, mas o bebê pode nascer até mesmo antes disso. O Hospital São Camilo, no Crato, deve receber a primeira-dama.

As informações foram confirmadas pela assessoria de imprensa de Onélia.

O anúncio da gravidez foi feito em maio deste ano, quando Onélia não havia atingido ainda o terceiro mês de gestação. O casal já tem dois filhos, Pedro, de 11 anos, e Luísa, de nove.

O governador também está na região inaugurando obras estaduais. Dentre os compromissos, Camilo fez a entrega dois trechos de rodovia (20km entre Assaré e Altaneira e 27km entre Campos Sales e o Distrito de Barão do Aquiraz), e o Teleférico do Caldas, em Barbalha.



