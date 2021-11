Próximo chanceler alemão se diz "muito satisfeito" após encontro com Lula

Em publicação no Twitter, o social-democrata Olaf Scholz, futuro chanceler da Alemanha, se disse “muito satisfeito” com o encontro entre ele e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ocorrido nessa sexta-feira, 12, durante viagem do brasileiro à Europa.



Ainda na postagem, o alemão manifestou o desejo de continuar o diálogo com Lula. “Estou muito satisfeito com nossas boas discussões e espero continuar nosso diálogo!”, publicou.



Logo após o encontro com Scholz, Lula também usou as redes sociais para comentar o fato. De acordo com informações do PT, a conversa entre os dois políticos durou cerca de uma hora, em que falaram sobre as negociações do líder alemão com partidos de esquerda para a formação do governo.

“Encerrando a passagem por Berlim com uma agradável conversa com Olaf Scholz, vencedor da eleição alemã em setembro. Falamos sobre o processo que está em curso para a formação de um novo governo e sobre a importância de fortalecer a cooperação Brasil-Alemanha”, escreveu Lula no Twitter.



Ainda nessa sexta-feira, 12, o petista posou ao lado de lideranças sindicais alemãs. Sem oferecer detalhes, Lula afirmou que debateu com o grupo os desafios de organização da classe trabalhadora no Brasil e no mundo.



Lula está realizando uma série de viagens por países europeus. O primeiro escolhido foi a Alemanha. Nos próximos dias, ele irá visitar Bélgica, França e Espanha. As viagens encerram-se no final da próxima semana.

