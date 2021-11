Auxílio Brasil: "momento de salvação, de redenção e de alívio", diz Danilo Forte

O deputado federal Danilo Forte (PSDB-CE) comemorou a aprovação e sanção do projeto de lei que ajuda a criar o Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família e que deve ser um dos carros-chefes da campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O tucano cearense foi relator da medida na Câmara dos Deputados.

Ele ressalta a importância da matéria ao dizer que ela age sobre o enfrentamento da miséria e da fome. "Estamos tendo uma oportunidade de cravarmos na nossa história, no nosso legado, um momento de salvação, de redenção e de alívio para as famílias brasileiras que hoje passam fome e necessidade", afirmou.

O projeto de lei 26/2021 foi aprovado pelo Congresso Nacional na última quinta-feira, 11, e resultou em uma lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Essa sanção permite que sejam remanejados R$ 9,3 bilhões do orçamento do Bolsa Família para o programa social Auxílio Brasil.

O governo prometeu pagamento mínimo de R$ 400 de dezembro deste ano até o final de 2022. O benefício médio do Auxílio Brasil é de R$ 217,18 em novembro e os valores começarão a ser pagos na quarta-feira, 17.

