Recém filiado ao Podemos, Sérgio Moro grava entrevista com Pedro Bial

O ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, escolheu o Conversa com Bial, da TV Globo, comandado pelo jornalista Pedro Bial, para conceder sua primeira entrevista após entrada oficial na política. Recém filiado ao Podemos, Moro gravou o programa em São Paulo. A exibição está prevista para a próxima semana.

Esta será a segunda participação de Moro no programa. Em abril de 2019, sua passagem ficou famosa pelo esquecimento do então ministro da Justiça do governo Bolsonaro sobre a última biografia que havia lido. “Puxa vida, eu tenho uma péssima memória”, respondeu Moro na ocasião.

Moro filiou-se ao Podemos, de Álvaro Dias, em cerimônia na última quarta-feira, 10. Ele ainda não declarou oficialmente para qual mandato pretende disputar, mas sinalizou o seu interesse na Presidência da República durante o discurso. Na ocasião, ele se colocou à disposição do povo brasileiro para, nas palavras dele, "assumir a liderança" de construir um País justo para todos.

"Queremos construir juntos esse projeto, ouvindo as ideias de todos. Não é só um projeto para reconstruir o combate à corrupção. Isso faz parte dele, mas ele vai muito além. É um projeto para construir o País", declarou Moro, no evento de filiação, que ocorreu em Brasília. Segundo ele, se for necessário assumir a liderança nesse projeto, "meu nome sempre estará à disposição do povo brasileiro", declarou.





