Bolsonaro faz piada de cunho sexual envolvendo primeira-dama: "dei um bom dia muito especial"

A declaração foi dada durante o evento de lançamento do programa Comida no Prato

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fez, nesta quinta-feira, 12, uma piada com teor sexual envolvendo a primeira-dama, Michelle Bolsonaro. Durante o evento de lançamento do programa Comida no Prato, o chefe do Executivo começou seu discurso desejando “bom dia” a todos, menos à Michelle.

“Eu já dei um bom dia muito especial para ela hoje. Acredite se quiser”, disse em tom de brincadeira. O comentário foi acompanhado de silêncio constrangedor e depois de risadas tímidas da plateia. O programa Comida No Prato vai permitir que empresas que doarem alimentos para instituições recebam isenção no Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS).



Bolsonaro anunciou que o governo vai prorrogar por mais 2 anos a desoneração da folha de pagamento. Ele participou de reunião com empresários representantes de setores no Palácio do Planalto e com os ministros Paulo Guedes (Economia) e Tereza Cristina (Agricultura).



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Uma pesquisa divulgada em abril pela Rede Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar (PENSSAN) mostrou que 19 milhões de brasileiros estavam em situação grave em relação ao acesso à alimentação no final de 2020, sendo que 55,2% da população sofre alguma ameaça ao direito aos alimentos.

Em comentário constrangedor, Bolsonaro diz que "deu bom dia muito especial" para primeira-dama. "Acredite se quiser". pic.twitter.com/5t7nZILq6t — Jogo Político (@jogopolitico) November 12, 2021

Tags