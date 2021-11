Romário assume a presidência do Senado pelos próximos dias

A partir desta quarta-feira, 10, e até 16 de novembro, o ex-jogador de futebol Romário (PL-RJ) exercerá o cargo de presidente do Senado Federal. O parlamentar é foi eleito em 2021 como segundo vice-presidente da Casa, para o mandato da Mesa Diretora durante o biênio 2021/2021. A eleição ocorreu um dia após a eleição para presidente do Senado, que elegeu o senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG).

O primeiro vice-presidente é Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB). É a primeira vez que Romário assume a função. Isso ocorre enquanto Pacheco participa da COP-26, em Glasgow, na Escócia. O anúncio foi feito pelo próprio parlamentar nas redes sociais. Romário explica que caberá a ele presidir as sessões de votação no Senado nesta quarta, além de sessão do Congresso Nacional na quinta-feira, 11.

Sobre o assunto Por 8 a 2, STF barra orçamento secreto e pode gerar crise com governo e Congresso

Randolfe mapeia 20 assinaturas em requerimento da CPI do orçamento secreto

Senado deve mudar texto, mas avalia que PEC ainda é melhor do que ‘plano B’

Bolsonaro marca filiação ao PL para dia 22 após reunião com Valdemar Costa Neto

Relator da PEC dos precatórios no Senado fala em aprovação até 2 de dezembro

CPI da Covid: Ganha força pedido de convocação de Aras para depor no Senado

CPI da Pandemia entrega 1 terabyte de documentos sigilosos ao MPSP

Roma mostra confiança em aprovação no Senado e espera manutenção do texto da PEC

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na publicação do Twitter, o senador prometeu sessões produtivas. “Como segundo vice-presidente, caberá a mim presidir as sessões de votação de hoje no Senado e, amanhã, a sessão do Congresso Nacional. Agradeço a todos que confiaram em mim para que eu chegasse até aqui. Prometo a todos que teremos sessões produtivas, em termos de votação”, escreveu.

Esta é a primeira vez que o senador carioca ocupa as funções em sessões de votação. Romário já havia presidido sessões solene na Casa. Na pauta desta quarta, pode ser votado um projeto de lei que institui 12 de março como o Dia Nacional em Homenagem às Vítimas de Covid-19.

Já para a reunião do Congresso Nacional, convocada para esta quinta, estão na pauta cinco projetos abrindo créditos suplementares e especiais ao Judiciário e órgãos do Executivo e ainda o PLN 23/2021, que reserva R$ 76,4 bilhões para o programa Auxílio Brasil até o ano de 2023.



É com muito honra, alegria e entusiasmo que assumo, pela primeira vez, o posto de presidente do Senado. Fico no cargo até o próximo dia 16, quando o presidente Rodrigo Pacheco retorna da COP-26, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. pic.twitter.com/nnN6L9lq5Z — Romário (@RomarioOnze) November 10, 2021

Tags