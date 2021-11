Políticos e jornalistas lamentam morte de Cristiana Lôbo; confira as homenagens

A jornalista e colunista de política Cristiana Lôbo, 64 anos, morreu nesta quinta-feira, 11, em decorrência de um mieloma múltiplo, do qual se tratava havia alguns anos. Ela estava internada no hospital Albert Einstein, em São Paulo. Atuante no jornalismo por mais de 30 anos, Cristiana ganhou homenagens de colegas de profissão, políticos e partidos.



Confira:



Senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE): "Lamentar a morte da jornalista Cristiana Lobo, profissional com uma trajetória longa e brilhante. Em Brasília tive a oportunidade de conversar com ela algumas vezes e sempre me impressionou a capacidade de conduzir com delicadeza uma busca firme e precisa pela boa informação."

Bruno Araújo, presidente do PSDB: "Perdemos uma excepcional pessoa e profissional do jornalismo. Cristiana Lôbo se consolidou como uma referência de credibilidade e de qualidade na profissão. As conversas com ela sempre foram de um alto nível de reflexão. A toda sua família, o meu profundo sentimento de pesar."



Senador Tasso Jereissati (PSDB-CE): "Além de uma jornalista excepcional, Cristiana Lôbo era uma pessoa extraordinária. Fazia do seu ofício de buscar a notícia um meio de aproximar as pessoas, conquistando a todos com sua generosidade e simpatia".



PSDB: "Lamentamos muito a perda da jornalista Cristiana Lôbo. Sempre atenta aos fatos, ela deixa uma lacuna no jornalismo político brasileiro. Aos amigos, que sempre foram muitos, e aos familiares, nosso fraternal abraço".

Senador Fabiano Contarato (Rede-ES): "Cristiana Lôbo marcou a cobertura da política nacional com brilho e competência ímpares. O país perde uma de suas grandes referências do jornalismo. Nossa solidariedade à família e aos amigos".

Senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP): "Não dá pra acreditar. Perdemos Cristiana Lôbo, um dos maiores nomes do nosso jornalismo. Sempre atenta, forte, incisiva, objetiva, doce, amável, inteligente. Tive a honra de aprender muito com ela. Continuarei aprendendo. Toda a solidariedade à família e aos amigos."

Deputado federal Alessandro Molon (PSB-RJ): "Muito triste! Cristiana Lôbo, tão querida por todos, nos deixa cedo demais. Meus sentimentos à família e aos amigos nesse momento tão difícil."



Jornalista Cesar Tralli: "Perdemos há pouco nossa amiga Cristiana Lôbo. Profissional maravilhosa, amiga generosa, sempre pronta p ensinar, ajudar e participar. Uma lenda d jornalismo político. Meu carinho, amor e sentimento d pesar p família da Cris. Descanse, amiga. Deus te recebe c todo Seu amor".



Jornalista Vera Magalhães: "Todos os jornalistas que convivemos com a Cris estamos chocados e tristes. Ela é daquelas que vão fazer falta de verdade. Lutou muito pela vida. Que tristeza essa perda pros amigos, pra família, e pro Brasil".

André Trigueiro, jornalista: "Consternado pela perda dessa grande jornalista e amiga! Que Deus a abençoe e proteja, e console sua linda família!"

Jornalista Andréia Sadi: "É uma lenda, sempre foi uma lenda para todos nós jornalistas, focas que chegavam a Brasília". "Foi uma pioneira. Abriu portas para nós mulheres jornalistas."

