Conheça a trajetória da jornalista e colunista de política Cristiana Lôbo

Morreu nesta quinta-feira, 11, a jornalista Cristiana Lôbo, aos 64 anos. Ela estava afastada da GloboNews nos últimos meses para tratar de um mieloma múltiplo. A jornalista estava internada no hospital Albert Einstein, em São Paulo, por causa de uma pneumonia. Seu quadro se agravou pelo tratamento contra o câncer e ela não resistiu.

Nascida em Goiânia, no ano 1957, Cristiana Lôbo se formou em jornalismo na Universidade Federal de Goiás. Ela escolheu o curso para tentar realizar o sonho de ter um programa de música no rádio. Começou cobrindo política em Goiás e, depois, em Brasília. Anos depois, tornou-se uma das jornalistas de mais destaque do cenário político do país e analisava os bastidores com bastante experiência.

Como jornalista, Cristiana foi contratada pelo jornal O Globo, onde inicialmente foi setorista do Ministério da Saúde, época em que viu ser criada a carteira de vacinação, e também acompanhou de perto as decisões do Ministério da Educação.

Um momento intenso na sua vida profissional foi a cobertura da campanha por eleições diretas no país, em 1984. “Naquele tempo, não existia celular, nem internet, a única coisa que havia era um telefone que você apertava e a redação ouvia. Eles pediam 15 linhas, e a gente tinha de fazer o retrato daquele momento”, recorda ao Memorial O Globo. O ritmo de trabalho não diminuiu no governo de José Sarney: “No dia em que foi editado o Plano Cruzado, de reforma da economia, eu tinha voltado da minha licença-maternidade. Saí de casa às 7h, voltei às 23h. Cheguei a ter febre. E nesse dia o bebê não mamou", completou.

No governo Collor, Cristiana Lôbo vivenciou um momento em que as relações entre a cúpula e os jornalistas eram tensas. Um dia, no estreito corredor do prédio anexo do Palácio do Planalto, ela estava indo e o presidente, voltando. A jornalista pensou: “Meu Deus, que sorte, vou fazer uma entrevista com o Collor.” Mas ele se virou para outro lado e a entrevista não saiu.



No jornal O Globo, ela trabalhou na coluna Panorama Político e na Coluna do Swann. Foi se especializando em notas curtas – o que a ajudaria, anos depois, no trabalho na televisão. Antes disso, após 13 anos em O Globo, Cristiana transferiu-se para O Estado de S. Paulo, onde assumiu a coluna política. E assim, como observadora de fatos e tendências, continuou acompanhando de perto a vida política brasileira.



A estreia na televisão foi na GloboNews, em março de 1997, mês em que passou a integrar o time de comentaristas do Jornal das Dez. Ela também contribuiu para os demais telejornais da casa. Cristiana esteve à frente.



Sempre com entusiasmo, Cristiana Lôbo seguiu comentando a política no canal. Além do Jornal das Dez, onde entrava desde 2001, de 2008 até 2014, participou do Estúdio I, ao lado de Maria Beltrão. A jornalista também teve um blog no G1 chamado Os Bastidores da Política. Em 2012, alcançou a marca de 33 mil seguidores no Twitter – que ela considerava um mundo enorme, um universo paralelo.



Em 2003, passou a integrar o programa Fatos e Versões, apresentado por Franklin Martins, onde se destacava pelo quadro Papo no Cafezinho, dedicado aos bastidores da política e seus expoentes. Com a saída de Franklin, em 2006, a jornalista assumiu a apresentação do programa, que ficaria no ar até março de 2020, quando a pandemia de Covid-19 fez com que a GloboNews mudasse a grade de programação para dedicar mais tempo ao hardnews.

