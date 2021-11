Moro já discursa como presidenciável e promete "força-tarefa de erradicação da pobreza"

O ex-ministro da Justiça e ex-juiz Sergio Moro já apresentou propostas com vistas à disputa presidencial de 2022. Ele afirmou que uma das suas prioridades será a erradicação da pobreza e da miséria no Brasil. Moro propôs a criação de uma “Força-Tarefa de Erradicação da Pobreza” permanente e inspirada no modelo da Lava Jato. A declaração foi dada durante evento de filiação ao Podemos nesta quarta-feira, 10.

“Precisamos mais do que programas de transferência de renda como o Bolsa Família ou o Auxílio Brasil. Precisamos identificar o que cada pessoa necessita para sair da pobreza. Isso muitas vezes pode ser uma vaga no ensino, um tratamento de saúde ou uma oportunidade de trabalho. As pessoas querem trabalhar e gerar o próprio sustento”, afirmou.

E seguiu: “Precisamos atender a essas carências com atenção específica. E, como medida prioritária, sugerimos a criação da Força-Tarefa de Erradicação da Pobreza, convocando servidores e especialistas de estruturas já existentes”.

Moro detalhou que além de permanente, a Força-Tarefa atuará como uma “agência independente” e sem interesses eleitoreiros. “Muitos pensam que isso é impossível, como diziam que era impossível combater a corrupção. Não é, e nem precisa destruir o teto de gastos ou a responsabilidade fiscal para fazê-lo. Nós podemos erradicar a pobreza”.

Apesar de não ser pré-candidato oficialmente, Moro disse que não fugirá da luta caso o partido opte por seu nome como representante na disputa presidencial. Ele também falou que há "outros nomes" que podem representar o projeto do partido.

