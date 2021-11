Após protesto de Ciro, André Figueiredo votará contra PEC dos Precatórios

Aliado próximo de Ciro Gomes e presidente do PDT do Ceará, o deputado federal André Figueiredo (PDT) anunciou agora há pouco que votará pela rejeição da PEC dos Precatórios no 2º turno de votação da proposta, marcada para esta terça-feira, 9, na Câmara dos Deputados.

A mudança ocorre dias após Ciro Gomes (PDT) anunciar a suspensão da própria candidatura à Presidência da República em protesto contra votos de pedetistas a favor da medida. No 1º turno da votação da PEC, 15 dos 24 deputados do PDT foram favoráveis à proposta.

"Sou um homem de diálogo e por isso estou na política. Tenho convicção das minhas escolhas. E minhas ações são pautadas na luta do povo brasileiro. Mas sou também um homem de partido, por isso, seguirei a orientação da bancada e votarei contrário à PEC 23", disse Figueiredo nas redes sociais.

