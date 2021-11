Ao vivo: acompanhe votação da PEC dos Precatórios na Câmara dos Deputados

Caso aprovada, a proposta segue para o Senador Federal. Caso seja aprovada em todas as instâncias, segue para sanção do presidente Jair Bolsonaro (sem partido)

A Câmara dos Deputados deve votar nesta terça-feira, 9, o segundo turno da PEC dos Precatórios, que adia e parcela o pagamento de dívidas do governo e dribla a regra do teto de gastos. A proposta é a aposta do governo para conseguir gastar mais R$ 91,6 bilhões no ano que vem e aumentar para R$ 400 o valor do Auxílio Brasil, que substitui o Bolsa Família, até o final de 2022, ano em que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tenta a reeleição.

A emenda precisa ser votada em segundo turno, também na Câmara, antes de ser levada ao Senado. Caso seja aprovada em todas as instâncias, segue para sanção do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

