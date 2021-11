Jair Bolsonaro decide se filiar ao PL para disputar reeleição em 2022

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) escolheu nesta segunda-feira, 8, por sua futura filiação ao Partido Liberal (PL) para tentar sua reeleição em 2022. Nesta tarde, o chefe do Planalto deve entrar no partido, liderado por Valdemar Costa Neto. A informação é do jornal O Globo.

Dois anos sem partido após sair do PSL, o presidente também estava negociando sua filiação ao PP e tinha como simpatizante o Republicanos. A cúpula do PL se reuniu no mês passado para tratar da ida de Bolsonaro para o partido.

Além do mandatário, o objetivo do PL é também atrair uma série de deputados bolsonaristas que ainda permanecem no PSL. Segundo interlocutores do Planalto, um dos motivos para o presidente decidir pelo PL é ter o controle, ao menos, de diretórios regionais e algumas indicações de candidatos para as eleições de 2022.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags