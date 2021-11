Bolsonaro diz que projeto político de Moro e Dallagnol começa a se revelar

Após dizer em depoimento à Polícia Federal que seu ex-ministro da Justiça Sergio Moro condicionou a troca do comando da corporação a uma vaga no Supremo Tribunal Federal, o presidente Jair Bolsonaro declarou, em entrevista veiculada nesta segunda-feira, 8, pela rádio Jovem Pan Curitiba, que o projeto político do ex-juiz da Lava Jato e do ex-procurador da força tarefa, Deltan Dallagnol, "começa a se revelar".

Moro filia-se ao Podemos no próximo dia 10 com a intenção de disputar a presidência da República. Especula-se que o ex-ministro poderá, na verdade, se lançar ao Senado, diante do congestionamento na chamada terceira via. Já Dallagnol anunciou na semana passada que deixaria o Ministério Público. A expectativa é que ele dispute uma vaga na Câmara dos Deputados.

"Vou deixar boa sorte para todos, quem vai decidir o futuro é a população", acrescentou Bolsonaro durante a entrevista. Ele disse ainda não ter inimigos na política.

