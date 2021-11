Para Lula, Geraldo Alckmin é o único tucano que gosta de pobre, afirma colunista

De saída do PSDB, Alckmin também tem conversas com o PSD, de Gilberto Kassab, para ser candidato a governador de São Paulo

A preparação nos bastidores para as eleições de 2022 ganhou uma nova possibilidade. A colunista Mônica Bergamo, da Folha, revelou nesta semana que lideranças do PT e do PSB tentam viabilizar uma chapa presidencial que somaria o ex-presidente Lula (PT) e o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, hoje no PSDB, como candidatos a presidente e vice, respectivamente.

As conversas teriam se intensificado nas últimas semanas para unir os tradicionais adversários políticos, do tempo da polarização entre PT e PSDB. O petista enfrenta rejeição alta em São Paulo, mesmo estado em que Alckmin governou em quatro oportunidades.

No contexto dessa aproximação, Lula teria dito a amigos que "Geraldo Alckmin é o único tucano que gosta de pobre". A informação é da colunista Thaís Oyama, do UOL. Praticamente de saída do PSDB, Alckmin já cogitou eventuais filiações ao PSD e ao União Brasil, mas em caso de aliança com Lula, o PSB seria outro caminho provável devido à proximidade do partido com o PT.

Para isso, os PT e PSB precisariam formalizar uma aliança e garantir a vaga de vice para Alckmin, que só então se filiaria. Petistas adeptos da ideia dizem que o ex-governador é o último remanescente do PSDB histórico que se preocupa com os problemas sociais do Brasil, enquanto tucanos aliados de Alckmin dizem que a luta contra o governo Bolsonaro e sua reeleição valida atitudes antes impensáveis, como uma eventual união com o PT.

Alckmin também já tem conversas concretas com o PSD, de Gilberto Kassab, que o convidou para ser candidato a governador de São Paulo pela legenda de centro.



