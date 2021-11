Deltan Dallagnol é exonerado do Ministério Público Federal

O ex-coordenador da Operação Lava Jato Deltan Dallagnol foi exonerado nesta sexta-feira (5) do cargo de procurador da República, da carreira do Ministério Público Federal. Dallagnol deixou o Ministério Público "a pedido". A exoneração é assinada pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, e tem efeito a partir de 3 de novembro. A portaria com a decisão, publicada no Diário Oficial da União (DOU), ainda declara vago o cargo antes ocupado por Dallagnol.

A renúncia de Deltan Dallagnol ao cargo público foi antecipada ontem pelo Estadão. Segundo apuração da jornalista Eliane Cantanhêde, o agora ex-procurador da República deve seguir os passos do ex-juiz Sérgio Moro e entrar para a política, disputando uma vaga à Câmara dos Deputados em 2022. A expectativa é de que se filie ao mesmo partido escolhido por Moro para disputar as eleições do próximo ano, o Podemos, liderado pelo senador Alvaro Dias, também do Paraná, assim como Moro e o próprio Dallagnol.

Tags