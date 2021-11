Bancada do PDT se surpreende com reação de Ciro para reverter PEC dos Precatórios

Segundo colunista do jornal Metrópoles, parlamentares do PDT ouvidos sob reserva acreditam que o post de Ciro é uma tentativa de reverter os votos favoráveis à PEC no segundo turno da votação na Câmara.

A bancada de parlamentares do PDT na Câmara de Deputados afirmam ter sido pegos de “surpresa” pela decisão do ex-ministro Ciro Gomes de “deixar em suspenso” sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto pela sigla. Na madrugada desta quinta-feira, 3, um total de 15 dos 24 deputados do partido na Câmara votou a favor da PEC dos Precatórios no primeiro turno da votação.



Parlamentares da legenda ouvidos pela coluna do jornalista Igor Gadelha, do jornal Metrópoles, nesta manhã adiantaram que só ficaram sabendo do posicionamento do líder do PDT e presidenciável pelas redes sociais. As lideranças pedetistas afirmam que o ex-ministro não emitiu qualquer comunicado aos deputados antes de realizar publicação no Twitter para criticar a votação da bancada e anunciar a suspensão da pré-candidatura.

“Recebi com surpresa (o anúncio de Ciro)”, disse à coluna o líder do PDT na Câmara, Wolney Queiroz (PE). “Vi quando estava no avião. Não conversei com ninguém ainda”, acrescentou o líder. Ele ressaltou que o presidenciável nunca havia pedido para a bancada votar de maneira específica na PEC. Wolney orientou voto a favor da proposta na votação em primeiro turno da proposta, defendida pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Para justificar seu voto favorável ao texto, o deputado defendeu que a PEC permite um maior pagamento, já em 2022, de precatórios do extinto Fundef, fundo ligado à educação. Segundo o jornal, outros parlamentares do PDT ouvidos sob reserva acreditam que o post de Ciro é uma tentativa de reverter os votos favoráveis à PEC no segundo turno da votação na Câmara.

