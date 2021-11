Restaurantes têm nomes modificados no iFood: "Lula Ladrão", "Bolsonaro 2022" e "Vacina mata"

O aplicativo de entrega de comida iFood apresentou uma falha na noite desta terça-feira, 2, o que fez com que os estabelecimentos disponíveis na plataforma tivessem seus nomes modificados para frases de apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), ofensas a políticos de esquerda e críticas negacionistas contra a vacinação.

“Lula ladrão”, “Bolsonaro 2022”, “Vacina mata”, “Petista comunista”, foram algumas das frases exibidas ao invés dos nomes dos restaurantes. A ex-vereadora Marielle Franco, executada em 2018, também teve seu nome associado às alterações na plataforma, que trazia em um dos títulos alterados “Marielle Franco Peneira”.

De acordo com nota da empresa, divulgada pelo UOL, apenas 6% dos estabelecimentos tiveram seus nomes trocados. O iFood assegurou que não havia indícios de vazamento de dados pessoais dos cadastros dos usuários da plataforma. A nota também informou que a empresa de delivery teria tomado “medidas imediatas para sanar o problema e proteger os dados de restaurantes, consumidores e entregadores”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tomamos as medidas imediatas e necessárias para sanar o problema e proteger os dados de restaurantes, consumidores e entregadores.



Não encontramos qualquer indício de vazamento da base de dados pessoais cadastrados na plataforma, tampouco de dados de cartão de crédito. — iFood (@iFood) November 3, 2021

Horas depois, pelo Twitter, o iFood esclareceu a origem das mudanças nos nomes. Segundo a publicação, a alteração foi feita por um funcionário terceirizado da plataforma. A prestadora de serviços tinha acesso aos cadastros de restaurantes, e podia fazer modificações nos dados. De acordo com o iFood, o acesso da terceirizadora foi revogado e os nomes dos restaurantes foram restabelecidos.

O incidente foi causado por meio da conta de um funcionário de uma empresa prestadora de serviço de atendimento que tinha permissão para ajustar informações cadastrais dos restaurantes na plataforma, e que o fez de forma indevida. — iFood (@iFood) November 3, 2021

Prints das ofensas foram compartilhados no Twitter por usuários da plataforma, que questionaram na rede social se a origem do ataque ao aplicativo poderia ter sido feita por hackers bolsonaristas. Memes e montagens com o filho 02 do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), foram publicados pelos internautas, associando o parlamentar ao chamado “gabinete do ódio”, grupo que atua nos bastidores da comunicação do governo Bolsonaro.

URGENTE



Polícia Federal divulga a Primeira Imagem do suposto Hacker Responsável pela a Invasão do iFood. pic.twitter.com/8QSwpgJj3N — Bolsotreta

Tags