Gilberto Gil sobre Bolsonaro: "Eu já sabia que ele era louco"

O cantor e compositor Gilberto Gil comentou, neste domingo, 31, a situação política do Brasil. Em turnê pela Europa desde setembro, o artista concedeu entrevista ao portal francês Francesinfo Culture, e falou sobre a pandemia do coronavírus e a forma como o governo do presidente Jair Bolsonaro vem lidando com a crise sanitária.

“Eu estava acompanhando de perto a evolução da situação, do lado da ciência, da medicina, da pesquisa… Fui paciente, esperei, esperei. Depois, foi algo da ordem de se acostumar com essa situação, com as dificuldades do dia a dia”, disse Gil, ao ser perguntado sobre como vivenciou a pandemia no Brasil.

A pergunta seguinte foi direta: “Você já sentiu raiva do presidente, do governo e da forma como lidou com a crise de saúde?”. E o cantor: “Raiva pessoal, eu não sentia. Porque eu não esperava mais nada deles. Eu já sabia que eles eram loucos. Não sentem um interesse profundo pela Nação, pela sociedade … É difícil, faltam-me as palavras.”



O músico também abordou o isolamento do presidente no cenário político internacional. Ele avaliou então que o entusiasmo despertado pelo Brasil na comunidade internacional se desfez. “Não diz respeito apenas ao Brasil. Ver esse tipo de direita louca no poder, que promove a ideia de violência e conflito, é um problema geral e recente que o planeta está passando", completou.





