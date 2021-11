Bolsonaro almoça com parentes em Anguillara Veneta, na Itália

No evento, o presidente do Brasil recebeu o título de cidadão honorário da cidade italiana, após chegada tumultuada na região

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) almoçou, nesta segunda-feira, 1º, na comuna italiana de Anguillara Veneta, onde recebeu título de cidadão honorário durante o evento, promovido pela prefeitura local. A reunião, fechada à grande parte da imprensa, contou com a participação de Alessandra Buoso, prefeita de Anguillara e parentes distantes do presidente que moram na cidade.

De acordo com informações do jornal Metrópoles, o chefe do Executivo discursou em agradecimento ao título, fazendo referência à ligação histórica entre Brasil e Itália. O bisavô de Bolsonaro, Vittorio Bolzonaro, nasceu na comuna italiana e emigrou para terras brasileiras no final do século XIX.

Alessandra Buoso, filiada à Liga, partido de extrema direita do país europeu, foi quem propôs a entrega da honraria ao presidente. A homenagem foi aprovada pelo poder legislativo local sob protestos da comunidade, de ativistas, entidades religiosas e políticos de oposição. Na sexta-feira, militantes chegaram a pichar "Fora, Bolsonaro" nas paredes da prefeitura.

A chegada de Bolsonaro a Anguillara Veneta foi tumultuada, com a presença de grupos de apoiadores e centenas de manifestantes contrários ao chefe do Executivo brasileiro.

Ainda durante o almoço, Bolsonaro estava na companhia dos ministros Paulo Guedes (Economia), Braga Netto (Defesa), João Roma (Cidadania) e Marcelo Queiroga (Saúde). A programação do evento contou com a apresentação de um canto italiano e no cardápio foram servidos nhoque e vinho branco.



