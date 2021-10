No último dia do G-20, Guedes acompanha Bolsonaro na maioria dos compromissos

No último dia de reunião do G-20, em Roma, na Itália, o ministro da Economia, Paulo Guedes, acompanhará o presidente Jair Bolsonaro na maior parte dos compromissos oficiais. Mais cedo, Guedes acompanhou Bolsonaro num evento à margem da Cúpula do G-20, que tratava sobre o papel do setor privado na luta contra a mudança climática.

O ministro da Economia também acompanhou o presidente na segunda sessão de mudança climática e meio ambiente do G-20, além de um almoço para debater sobre o desenvolvimento sustentável e do encerramento da reunião das 20 principais economias do mundo.

Desassociada da agenda de Bolsonaro, Guedes teve uma reunião com a ministra das Finanças da Indonésia, Mulyani Indrawati, e com a secretária de Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen.

