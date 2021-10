Em Roma, Bolsonaro fica isolado não aparece em foto de líderes do G-20 na Fontana di Trevi

13:21 | Out. 31, 2021

No último dia de reuniões da Cúpula do G20 em Roma, na Itália, neste domingo, 31, os líderes mundiais que compõem o grupo visitaram um dos pontos turísticos mais famosos de Roma, a Fontava Di Trevi. Porém, em registro divulgado nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro não aparece.

Em frente a Fontana Di Trevi, que existe desde 1730, os líderes tiraram fotos juntos e jogaram moedas na fonte, tradição que remota o século XIX para dar sorte. Distante de qualquer inclusão, o presidente brasileiro visitou o monumento na sexta-feira, 29, ao lado do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), seu filho que o acompanha no evento.

Os líderes jogaram uma moeda de um euro feita especialmente para o evento, que contém a imagem do Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci. Isolado, Bolsonaro é um dos únicos líderes presentes que não teve na agenda reuniões previstas com outros chefes de Estados.

Sobre o assunto G20 quer ajudar a fornecer vacinas para países em desenvolvimento

Líderes mundiais revelam preocupação 'profunda' com impactos da crise da covid

O evento acontece ao mesmo tempo em que o presidente do Brasil atrai a indignação internacional com o aumento do desmatamento na Amazônia. Além disso, sem estar vacinado contra a Covid-19, suas opiniões não são bem vistas por aqueles que trabalham em busca de metas climáticas ambiciosas antes das negociações da COP-26.

Além de Bolsonaro, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o da Argentina, Alberto Fernández não estiveram junto com os outros líderes na Fonte de Trevi.

