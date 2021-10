Manifestantes picham prefeitura de cidade italiana que homenageará Bolsonaro

19:23 | Out. 29, 2021

Manifestantes picharam prefeitura de Anguillara Veneta, cidade italiana que vai homenagear o presidente Jair Bolsonaro na próxima segunda-feira. O vídeo do ato de protesto foi publicado nas redes sociais pelo grupo "Rise Up 4 Climate Justice", grupo ativista da causa ambiental.

"Quem destrói o planeta não é bem-vindo, nem aqui nem em outro lugar", diz a publicação, que traz imagens do momento em que os integrantes do grupo picham "Fora Bolsonaro" nas paredes da prefeitura.

Cidade de origem da família Bolsonaro, Anguillara Veneta vai conceder no próximo dia 1 o título de cidadão ao presidente brasileiro, que está em Roma para participar da cúpula do G20, o grupo das vinte maiores economias do mundo. A homenagem foi aprovada sob críticas de vereadores locais.

Ao confirmar presença na agenda de caráter pessoal, Bolsonaro deixará de participar da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climática (COP-26), onde os principais líderes do mundo se reúnem na semana que vem para discutir a questão ambiental.

No G20, o chefe do Executivo vai acompanhar, entre amanhã e domingo, painéis sobre economia, saúde pública e meio ambiente, temas delicados para o governo federal, criticado internacionalmente, sobretudo, por sua política ambiental.

Focos de protesto contra Bolsonaro também foram observados em Roma, onde o presidente circulou pelas ruas causando aglomeração e sem usar máscaras, em um descumprimento de recomendações das autoridades locais.

